ЗМІ: верхівка партії Шольца просила його не йти у канцлери, але він наполіг

Після розпаду коаліції восени керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) виступало проти того, аби Олаф Шольц вдруге висував свою кандидатуру на посаду канцлера – але Шольц наполіг на своєму.

Про це повідомили німецькі видання Tagesspiegel і t-online, пише "Європейська правда".

Зокрема, лідер СДПН Ларс Клінгбайль неодноразово пропонував Шольцу утриматися від повторного висунення на пост канцлера. Відповідно до інформації з кількох джерел у СДПН та оточенні партії, Клінгбайль звертався до Шольца із таким проханням щонайменше двічі.

Клінгбайль взяв до уваги занепокоєння значної частини соціал-демократів, які після розпаду коаліції у листопаді виступали за кандидатуру міністра оборони Бориса Пісторіуса як найпопулярнішого німецького політика, тоді як рейтинги Шольца були низькими.

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Клінгбайль, співголова партії Саскія Ескен і генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш дійшли до висновку, що дострокові федеральні вибори навряд чи вдасться виграти з кандидатом Шольцом. Однак у переговорах з головою СДПН Шольц наполіг на своєму.

Після розпаду коаліції керівництво СДПН утрималося від негайного оголошення Шольца кандидатом у канцлери. Це призвело до багатоденних, частково публічних дебатів щодо кандидатури Шольца.

Тоді кілька політиків СДПН прямо чи опосередковано висловилися на користь Пісторіуса як кандидата в канцлери.

З огляду на неминучу поразку на виборах менш ніж за три тижні, у СДПН зростає нервозність. У разі серйозної поразки на виборах керівництво партії очікує внутрішніх дебатів про те, чому не вдалось завадити балотуванню Шольца.

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