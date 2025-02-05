СМИ: верхушка партии Шольца просила его не идти в канцлеры, но он настоял

После распада коалиции осенью руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступало против того, чтобы Олаф Шольц во второй раз выдвигал свою кандидатуру на пост канцлера – но Шольц настоял на своем.

Об этом сообщили немецкие издания Tagesspiegel и t-online, пишет "Европейская правда".

В частности, лидер СДПГ Ларс Клингбайль неоднократно предлагал Шольцу воздержаться от повторного выдвижения на пост канцлера. Согласно информации из нескольких источников в СДПГ и окружении партии, Клингбайль обращался к Шольцу с такой просьбой по меньшей мере дважды.

Клингбайль принял во внимание беспокойство значительной части социал-демократов, которые после распада коалиции в ноябре выступали за кандидатуру министра обороны Бориса Писториуса как самого популярного немецкого политика, тогда как рейтинги Шольца были низкими.

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Клингбайль, сопредседатель партии Саския Эскен и генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш пришли к выводу, что досрочные федеральные выборы вряд ли удастся выиграть с кандидатом Шольцом. Однако в переговорах с председателем СДПГ Шольц настоял на своем.

После распада коалиции руководство СДПГ воздержалось от немедленного объявления Шольца кандидатом в канцлеры. Это привело к многодневным, частично публичным дебатам по кандидатуре Шольца.

Тогда несколько политиков СДПГ прямо или косвенно высказались в пользу Писториуса как кандидата в канцлеры.

Учитывая неизбежное поражение на выборах менее чем через три недели, в СДПГ растет нервозность. В случае серьезного поражения на выборах руководство партии ожидает внутренних дебатов о том, почему не удалось помешать баллотированию Шольца.

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