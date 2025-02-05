Литва викрила незаконний експорт до РФ і Білорусі та вилучила транспорт на 1,5 млн євро

Литовська митна кримінальна служба, розслідуючи порушення міжнародних санкцій, провела обшуки у Вільнюсі та Рудаміні, вилучивши 17 вантажівок і 15 напівпричепів на суму 1,5 млн євро.

Про це пише литовський мовник LRT із посиланням на заяву митників, передає "Європейська правда".

Митна кримінальна служба Литви повідомила у середу, 5 лютого, що в рамках досудового розслідування порушень міжнародних санкцій минулого тижня у Вільнюсі та його околицях були проведені обшуки в приміщеннях компаній, що займаються вантажними перевезеннями і торгівлею технікою.

Загалом було вилучено 18 транспортних засобів, а також виявлено контрабанду сигарет. Було заарештовано двох громадян Білорусі та двох громадян Литви.

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Співробітники митної кримінальної служби розпочали розслідування за підозрою в тому, що компанії перевозили різні транспортні засоби до Росії та Білорусі всупереч міжнародним санкціям.

Транспортні засоби виїжджали під різними приводами, такими як перевезення або завантаження вантажу тощо.

Загалом підозрюють, що таким чином до Росії та Білорусі потрапили 30 автомобілів: вантажівки та напівпричепи, а також автомобілі класу люкс. Загальна приблизна вартість цих автомобілів може сягати 1,7 млн євро.

Хоча автомобілі залишалися зареєстрованими в Литві, вони також були зареєстровані в Росії або Білорусі, зазначили правоохоронці.

На початку розслідування вісім вантажівок з сімома напівпричепами компаній були затримані митниками на дорожньому посту в Медінінкаї за підозрою в незаконному експорті.

У рамках розслідування 29 січня співробітники митної кримінальної служби Литви провели обшуки в приміщеннях компаній у Вільнюсі та Рудаміні.

Тоді вони вилучили ще дев'ять вантажівок, вісім напівпричепів і один мікроавтобус. В останньому також було виявлено 4 тисячі пачок контрабандних білоруських сигарет.

Загалом, як пише мовник, у Литві під час розслідування справи було затримано 17 вантажівок і 15 напівпричепів. Загальна вартість цих транспортних засобів оцінюється приблизно в 1,5 млн євро.

На початку грудня прикордонники Литви перехопили у Швянченіському районі безпілотний літак контрабандистів, який прибув із Білорусі.

8 січня уряд Литви дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших літаючих об'єктів.

28 січня прикордонники в литовському Паневежиському районі перехопили велику партію нелегальних сигарет з Латвії, вартість яких перевищує 2 млн євро.