Литва разоблачила незаконный экспорт в РФ и Беларусь и изъяла транспорт на 1,5 млн евро

Литовская таможенная уголовная служба, расследуя нарушение международных санкций, провела обыски в Вильнюсе и Рудамине, изъяв 17 грузовиков и 15 полуприцепов на сумму 1,5 млн евро.

Об этом пишет литовский вещатель LRT со ссылкой на заявление таможенников, передает "Европейская правда".

Таможенная уголовная служба Литвы сообщила в среду, 5 февраля, что в рамках досудебного расследования нарушений международных санкций на прошлой неделе в Вильнюсе и его окрестностях были проведены обыски в помещениях компаний, занимающихся грузовыми перевозками и торговлей техникой.

Всего было изъято 18 транспортных средств, а также обнаружена контрабанда сигарет. Были арестованы двое граждан Беларуси и двое граждан Литвы.

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Сотрудники таможенной уголовной службы начали расследование по подозрению в том, что компании перевозили различные транспортные средства в Россию и Беларусь вопреки международным санкциям.

Транспортные средства выезжали под разными предлогами, такими как перевозка или загрузка груза и тому подобное.

В общем подозревают, что таким образом в Россию и Беларусь попали 30 автомобилей: грузовики и полуприцепы, а также автомобили класса люкс. Общая приблизительная стоимость этих автомобилей может достигать 1,7 млн евро.

Хотя автомобили оставались зарегистрированными в Литве, они также были зарегистрированы в России или Беларуси, отметили правоохранители.

В начале расследования восемь грузовиков с семью полуприцепами компаний были задержаны таможенниками на дорожном посту в Медининкае по подозрению в незаконном экспорте.

В рамках расследования 29 января сотрудники таможенной уголовной службы Литвы провели обыски в помещениях компаний в Вильнюсе и Рудамине.

Тогда они изъяли еще девять грузовиков, восемь полуприцепов и один микроавтобус. В последнем также было обнаружено 4 тысячи пачек контрабандных белорусских сигарет.

Всего, как пишет вещатель, в Литве в ходе расследования дела было задержано 17 грузовиков и 15 полуприцепов. Общая стоимость этих транспортных средств оценивается примерно в 1,5 млн евро.

В начале декабря пограничники Литвы перехватили в Швянченисском районе беспилотный самолет контрабандистов, который прибыл из Беларуси.

8 января правительство Литвы разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов.

28 января пограничники в литовском Паневежиском районе перехватили крупную партию нелегальных сигарет из Латвии, стоимость которых превышает 2 млн евро.