Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що його країна залишається на позиції невідправлення своїх військових в Україну.

Про це він розповів у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш підкреслив, що Польща, як і раніше, не підтримує відправку своїх солдатів в Україну – ідею, яку вперше озвучив президент Франції Емманюель Макрон минулого року.

Представники адміністрації Трампа зараз наполягають на концепції відправки європейських військ в Україну як миротворців у разі укладення мирної угоди з Росією.

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"Польща з самого початку чітко заявила, що не розглядає сценарій введення військ в Україну", – сказав Косіняк-Камиш.

Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно запевнив у підтримці України у майбутньому, проте наголосив: Польщі не обов’язково розгортати власні війська.

22 січня президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування Путіна.

Він також казав, що в межах миротворчої місії на українській території має бути розміщено щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.