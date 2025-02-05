Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что его страна остается на позиции неотправки своих военных в Украину.

Об этом он рассказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша по-прежнему не поддерживает отправку своих солдат в Украину – идею, которую впервые озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон в прошлом году.

Представители администрации Трампа сейчас настаивают на концепции отправки европейских войск в Украину в качестве миротворцев в случае заключения мирного соглашения с Россией.

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"Польша с самого начала четко заявила, что не рассматривает сценарий ввода войск в Украину", – сказал Косиняк-Камыш.

Президент Польши Анджей Дуда недавно заверил в поддержке Украины в будущем, однако подчеркнул: Польше не обязательно разворачивать собственные войска.

22 января президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, поскольку только военной поддержки Европы будет недостаточно для сдерживания Путина.

Он также говорил, что в рамках миротворческой миссии на украинской территории должно быть размещено не менее 200 тысяч военнослужащих.