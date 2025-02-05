Партія Шольца наростила підтримку після порушення Мерцом табу щодо ультраправих

Соціал-демократи канцлера Німеччини Олафа Шольца (СДПН) набрали три відсоткові пункти після того, як відмовилися підтримати ініціативи про міграцію, висунуті консерваторами і підтримані ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини".

Як пише "Європейська правда", це показало опитування громадської думки, представлене в середу компанією YouGov, його дані наводить агентство Reuters.

Менш ніж за три тижні до федеральних виборів опитування показало, що консервативний блок ХДС/ХСС утримує лідерство на рівні 29%, його рейтинг підтримки не змінився.

Однак зростання СДПН на три пункти до 18% свідчить про те, що виборці розглядають цю партію як противагу новій стратегії ХДС/ХСС, зазначає YouGov.

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Крім того, половина виборців вважає, що лідер консерваторів Фрідріх Мерц зруйнував брандмауер проти ультраправих, додали в YouGov.

Опитування показало, що антиіммігрантська "Альтернатива для Німеччини" і "Зелені" втратили по одному пункту, а радикальна Ліва партія набрала один пункт.

"Зелені" втратили загалом три пункти з 22 січня і, таким чином, втратили імпульс, повідомляє YouGov, посилаючись на їхню м'якшу позицію щодо міграції.

Занепокоєння громадськості з приводу міграції зросло в Німеччині на тлі шквалу насильницьких інцидентів за участю іммігрантів, навіть незважаючи на те, що минулого року в країні на 34% скоротилася кількість прохань про надання притулку, а також кількість нелегальних прибулих.

Напередодні повідомляли, що в опитуванні Forsa блок ХДС/ХСС досі тримає лідерство, але з результатом 28% – це на два відсоткові пункти менше, ніж тиждень тому.

Опитування Forsa стало першим великим опитуванням, яке відбулось після суперечливого голосування в Бундестазі за ініціативу лідера ХДС Фрідріха Мерца за посилення міграції, яка пройшла за підтримки "АдН".

Критики звинуватили Мерца та його партію в тому, що вони порушили багаторічну домовленість політичних партій Німеччини не співпрацювати з ультраправими.

Протести проти нового напряму партії ХДС пройшли по всій Німеччині. Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.