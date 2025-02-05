Партия Шольца нарастила поддержку после нарушения Мерцем табу в отношении ультраправых

Социал-демократы канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ) набрали три процентных пункта после того, как отказались поддержать инициативы о миграции, выдвинутые консерваторами и поддержанные ультраправой партией "Альтернатива для Германии".

Как пишет "Европейская правда", это показал опрос общественного мнения, представленный в среду компанией YouGov, его данные приводит агентство Reuters.

Менее чем за три недели до федеральных выборов опрос показал, что консервативный блок ХДС/ХСС удерживает лидерство на уровне 29%, его рейтинг поддержки не изменился.

Однако рост СДПГ на три пункта до 18% свидетельствует о том, что избиратели рассматривают эту партию как противовес новой стратегии ХДС/ХСС, отмечает YouGov.

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Кроме того, половина избирателей считает, что лидер консерваторов Фридрих Мерц разрушил брандмауэр против ультраправых, добавили в YouGov.

Опрос показал, что антииммигрантская "Альтернатива для Германии" и партия "Зеленые" потеряли по одному пункту, а радикальная Левая партия набрала один пункт.

"Зеленые" потеряли в общей сложности три пункта с 22 января и, таким образом, потеряли импульс, сообщает YouGov, ссылаясь на их более мягкую позицию по миграции.

Беспокойство общественности по поводу миграции возросло в Германии на фоне шквала насильственных инцидентов с участием иммигрантов, даже несмотря на то, что в прошлом году в стране на 34% сократилось количество просьб о предоставлении убежища, а также количество нелегальных прибывших.

Накануне сообщалось, что в опросе Forsa блок ХДС/ХСС до сих пор держит лидерство, но с результатом 28% – это на два процентных пункта меньше, чем неделю назад.

Опрос Forsa стал первым большим опросом, который состоялся после противоречивого голосования в Бундестаге за инициативу лидера ХДС Фридриха Мерца за усиление миграции, которая прошла при поддержке "АдН".

Критики обвинили Мерца и его партию в том, что они нарушили многолетнюю договоренность политических партий Германии не сотрудничать с ультраправыми.

Протесты против нового направления партии ХДС прошли по всей Германии. Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.