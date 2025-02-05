Евакуацію людей з грецького Санторіні на тлі сейсмічної активності продовжили

Очікується, що ще сотні людей покинуть грецький острів Санторіні в середу, оскільки підземні поштовхи шостий день стрясають популярний літній туристичний напрямок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Близько 6 000 людей залишили острів на поромах і літаках за останні дні, оскільки в навколишньому морі були зареєстровані сотні невеликих підземних поштовхів, які трясли будівлі, здіймали пил на скелястих кручах острова і викликали побоювання щодо великого землетрусу.

Населення острова зростає влітку, коли мільйони туристів відвідують традиційні пофарбовані в білий колір вілли, що вишикувалися на крутих схилах пагорбів. З

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а даними перепису 2021 року, постійне населення Санторіні становить 15 тисяч осіб, тож цілком імовірно, що кілька тисяч залишаються на острові, враховуючи, що зараз не сезон.

Влада запровадила заходи безпеки, зокрема зупинила будівництво, закрила школи на Санторіні та сусідніх островах Іос, Аморгос і Анафі, а також наказала мешканцям і готелям спорожнити басейни, щоб зменшити навантаження на землю.

Три поромні маршрути з порту Пірей на Санторіні та у зворотному напрямку були скасовані в середу через неспокійне море. Очікувалося, що погана погода не вплине на шість рейсів Aegean Airlines, в тому числі два екстрених, запланованих на середу.

За оцінками сейсмологів, висока сейсмічна активність може тривати кілька днів або тижнів, хоча місцеві жителі та урядовці кажуть, що в середу поштовхи вщухли.

"Сьогодні трясло не сильно, я нічого не відчував з 04:00", – сказав Нікос Сакорафос, власник туристичного агентства в популярному туристичному селищі Фіра.

"Зараз на острові мертвий сезон, більшість людей не мають роботи, тому їм легше виїхати", – додав він.

Уряд має провести брифінг щодо ситуації пізніше в середу.

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, оскільки знаходиться на межі Африканської та Євразійської тектонічних плит, постійна взаємодія яких призводить до частих землетрусів.

Санторіні набув своєї нинішньої форми після одного з найбільших вивержень вулкана в історії, що сталося близько 1600 року до нашої ери. Останнє виверження в цьому районі відбулося в 1950 році.

Напередодні біля острова зафіксували найсильніший за останні дні підземний поштовх силою 5 балів за шкалою Ріхтера.

Хоча прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав до спокою, сотні людей уже покинули острів.