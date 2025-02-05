Эвакуацию людей с греческого Санторини на фоне сейсмической активности продолжили

Ожидается, что еще сотни людей покинут греческий остров Санторини в среду, поскольку подземные толчки шестой день сотрясают популярное летнее туристическое направление.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Около 6 000 человек покинули острав на паромах и самолетах за последние дни, поскольку в окружающем море были зарегистрированы сотни небольших подземных толчков, которые трясли здания, поднимали пыль на скалистых утесах острова и вызвали опасения относительно большого землетрясения.

Население острова растет летом, когда миллионы туристов посещают традиционные окрашенные в белый цвет виллы, выстроившиеся на крутых склонах холмов.

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По данным переписи 2021 года, постоянное население Санторини составляет 15 тысяч человек, поэтому вполне вероятно, что несколько тысяч остаются на острове, учитывая, что сейчас не сезон.

Власти ввели меры безопасности, в частности остановили строительство, закрыли школы на Санторини и соседних островах Иос, Аморгос и Анафи, а также приказали жителям и отелям опустошить бассейны, чтобы уменьшить нагрузку на землю.

Три паромных маршрута из порта Пирей на Санторини и в обратном направлении были отменены в среду из-за неспокойного моря. Ожидалось, что плохая погода не повлияет на шесть рейсов Aegean Airlines, в том числе два экстренных, запланированных на среду.

По оценкам сейсмологов, высокая сейсмическая активность может продолжаться несколько дней или недель, хотя местные жители и чиновники говорят, что в среду толчки утихли.

"Сегодня трясло не сильно, я ничего не чувствовал с 04:00", – сказал Никос Сакорафос, владелец туристического агентства в популярном туристическом поселке Фира.

"Сейчас на острове мертвый сезон, большинство людей не имеют работы, поэтому им легче уехать", – добавил он.

Правительство должно провести брифинг по ситуации позже в среду.

Греция является одной из самых сейсмоопасных стран Европы, поскольку находится на границе Африканской и Евразийской тектонических плит, постоянное взаимодействие которых приводит к частым землетрясениям.

Санторини приобрел свою нынешнюю форму после одного из крупнейших извержений вулкана в истории, произошедшего около 1600 года до нашей эры. Последнее извержение в этом районе произошло в 1950 году.

Накануне возле острова зафиксировали сильнейший за последние дни подземный толчок силой 5 баллов по шкале Рихтера.

Хотя премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию, сотни людей уже покинули остров.