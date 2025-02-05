Эвакуацию людей с греческого Санторини на фоне сейсмической активности продолжили
Ожидается, что еще сотни людей покинут греческий остров Санторини в среду, поскольку подземные толчки шестой день сотрясают популярное летнее туристическое направление.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Около 6 000 человек покинули острав на паромах и самолетах за последние дни, поскольку в окружающем море были зарегистрированы сотни небольших подземных толчков, которые трясли здания, поднимали пыль на скалистых утесах острова и вызвали опасения относительно большого землетрясения.
Население острова растет летом, когда миллионы туристов посещают традиционные окрашенные в белый цвет виллы, выстроившиеся на крутых склонах холмов.
По данным переписи 2021 года, постоянное население Санторини составляет 15 тысяч человек, поэтому вполне вероятно, что несколько тысяч остаются на острове, учитывая, что сейчас не сезон.
Власти ввели меры безопасности, в частности остановили строительство, закрыли школы на Санторини и соседних островах Иос, Аморгос и Анафи, а также приказали жителям и отелям опустошить бассейны, чтобы уменьшить нагрузку на землю.
Три паромных маршрута из порта Пирей на Санторини и в обратном направлении были отменены в среду из-за неспокойного моря. Ожидалось, что плохая погода не повлияет на шесть рейсов Aegean Airlines, в том числе два экстренных, запланированных на среду.
По оценкам сейсмологов, высокая сейсмическая активность может продолжаться несколько дней или недель, хотя местные жители и чиновники говорят, что в среду толчки утихли.
"Сегодня трясло не сильно, я ничего не чувствовал с 04:00", – сказал Никос Сакорафос, владелец туристического агентства в популярном туристическом поселке Фира.
"Сейчас на острове мертвый сезон, большинство людей не имеют работы, поэтому им легче уехать", – добавил он.
Правительство должно провести брифинг по ситуации позже в среду.
Греция является одной из самых сейсмоопасных стран Европы, поскольку находится на границе Африканской и Евразийской тектонических плит, постоянное взаимодействие которых приводит к частым землетрясениям.
Санторини приобрел свою нынешнюю форму после одного из крупнейших извержений вулкана в истории, произошедшего около 1600 года до нашей эры. Последнее извержение в этом районе произошло в 1950 году.
Накануне возле острова зафиксировали сильнейший за последние дни подземный толчок силой 5 баллов по шкале Рихтера.
Хотя премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию, сотни людей уже покинули остров.