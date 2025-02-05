У Греції попередили про загрозу зсувів на Санторіні, що потерпає від землетрусів

Президент Грецької організації з планування та захисту від землетрусів (OASP) Ефтіміс Леккас у середу виступив з попередженням про підвищений ризик зсувів на Санторіні через триваючу сейсмічну активність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Тисячі жителів і гостей вже покинули Санторіні, налякані сотнями землетрусів магнітудою від 3 до 5 балів, що сталися на острові з вихідних. Цього тижня поромні лінії та комерційні авіакомпанії додали рейси і кораблі до свого розкладу, щоб задовольнити підвищений попит.

"Ризик майже по всій довжині схилів Кальдери є високим, як і рівень впливу, враховуючи, що ці райони приваблюють великі натовпи людей щонайменше вісім місяців щороку", – заявив Леккас під час зустрічі з прем'єр-міністром та Міністерством з питань кліматичних криз.

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За словами Леккаса, його команда вже склала карту найбільш вразливих зон і визначила п'ять ділянок, які потребують уваги. Це місця підвищеного ризику: Старий порт Фіри, порт Атініос, дорожня мережа в Ормосі, Ії та Тірасії/

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, оскільки знаходиться на межі Африканської та Євразійської тектонічних плит, постійна взаємодія яких призводить до частих землетрусів.

Санторіні набув своєї нинішньої форми після одного з найбільших вивержень вулкана в історії, що сталося близько 1600 року до нашої ери. Останнє виверження в цьому районі відбулося в 1950 році.

Напередодні біля острова зафіксували найсильніший за останні дні підземний поштовх силою 5 балів за шкалою Ріхтера.

Хоча прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав до спокою, сотні людей уже покинули острів.