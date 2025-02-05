В Греции предупредили об угрозе оползней на Санторини, страдающем от землетрясений

Президент Греческой организации по планированию и защите от землетрясений (OASP) Ефтимис Леккас в среду выступил с предупреждением о повышенном риске оползней на Санторини из-за продолжающейся сейсмической активности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Тысячи жителей и гостей уже покинули Санторини, напуганные сотнями землетрясений магнитудой от 3 до 5 баллов, произошедших на острове с выходных. На этой неделе паромные линии и коммерческие авиакомпании добавили рейсы и корабли в свое расписание, чтобы удовлетворить повышенный спрос.

"Риск почти по всей длине склонов Кальдеры является высоким, как и уровень воздействия, учитывая, что эти районы привлекают большие толпы людей по меньшей мере восемь месяцев ежегодно", – заявил Леккас во время встречи с премьер-министром и Министерством по вопросам климатических кризисов.

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По словам Леккаса, его команда уже составила карту наиболее уязвимых зон и определила пять участков, требующих внимания. Это места повышенного риска: Старый порт Фиры, порт Атиниос, дорожная сеть в Ормосе, Ии и Тирасии.

Греция является одной из самых сейсмоопасных стран Европы, поскольку находится на границе Африканской и Евразийской тектонических плит, постоянное взаимодействие которых приводит к частым землетрясениям.

Санторини приобрел свою нынешнюю форму после одного из крупнейших извержений вулкана в истории, произошедшего около 1600 года до нашей эры. Последнее извержение в этом районе произошло в 1950 году.

Накануне возле острова зафиксировали сильнейший за последние дни подземный толчок силой 5 баллов по шкале Рихтера.

Хотя премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию, сотни людей уже покинули остров.