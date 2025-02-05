В Латвии готовятся к провокациям в связи с отключением от энергосистемы РФ

Латвия, как и другие страны Балтии, полностью готова к отключению от российской энергосистемы и синхронизации с европейской, но готовится к возможным провокациям.

Об этом журналистам в среду, 5 февраля, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

Латвийский президент отметил, что страна готова к отключению от энергосистемы России, но "мы не можем исключить какую-то провокацию".

"Поэтому латвийские и иностранные органы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности. Все наши органы власти и компании, ответственные за поставки электроэнергии, находятся в состоянии повышенной готовности", – добавил он.

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Ринкевичс подчеркнул, что понимает беспокойство жителей Латвии и бизнеса в связи с подключением к европейской энергосистеме, но добавил, что это – важный шаг для энергетической независимости страны.

"Хотя мы все еще можем ожидать дезинформационных кампаний, которые время от времени происходят, а также других неприятных и, возможно, провокационных шагов, я думаю, что в целом то, что мы делаем, что мы укрепляем нашу энергетическую независимость и подключаемся к электросети ЕС, является очень важным", – подытожил президент.

В субботу, 8 февраля, примерно в 9 утра Литва, Латвия и Эстония отключатся от российской энергосистемы (IPS/UPS). Затем в течение суток пройдет тестовый период работы в изолированном режиме, после чего страны не вернутся в старую систему – уже в воскресенье, около полудня, их энергосети начнут синхронную работу с континентальной Европой.

Недавно в Латвии, Литве и Эстонии заявили, что к отключению стран от российской энергосистемы и подключению к системе Западной Европы все готово.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.