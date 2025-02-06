Демократи у Конгресі пообіцяли "всенічні" дебати, щоб зупиняти одне з призначень у Білий дім

Демократи у Сенаті США пригрозили влаштувати рідкісні всенічні дебати стосовно призначення головного відповідального за бюджет у Білому домі, кандидатуру якого вважають категорично неприйнятною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

Сенатори від Демократичної партії заявили, що збираються затягнути на усю ніч розгляд питання стосовно номінації Рассела Воута керівником бюджетних питань у Білому домі, щоб оскаржувати його кандидатуру.

"Ми збираємося брати слово упродовж 30 годин", – сказав сенатор Браян Шас, вказуючи на дозволений регламентом час дебатів, та додав, що Воут є "архітектором демонтажу нашого федерального уряду".

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Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер заявив, що проти призначення виступатимуть "усі 47 демократів" включно з двома незалежними сенаторами, які у голосуваннях підтримують демократів.

Останнім часом у лавах Демократичної партії посилили прояви обурення кандидатурою Воута, деякі називають його "найнебезпечнішою номінованою кандидатурою" з огляду на укази Трампа, що ставлять за мету заморозити кошти, виділення яких вже затвердив Конгрес.

Вони критикують його зокрема за зв’язок із так званим "Проєктом 2025" від консервативного Heritage Foundation.

Воут обіцяє, що адміністрація буде діяти виключно згідно з буквою закону, але продовжує наполягати на своїй позиції, що Закон щодо контролю із утримання коштів, який обмежує повноваження президента щодо обмеження використання грошей, затверджених Конгресом, є неконституційним.

Тим часом лівий конгресмен-демократ хоче оголосити Трампу імпічмент через "ниці вчинки".

За інформацією ЗМІ, у ЦРУ після призначення нового керівництва готують масштабне перезавантаження штату.