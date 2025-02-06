Демократы в Конгрессе пообещали "всенощные" дебаты против одного из назначений в Белый дом

Демократы в Сенате США пригрозили устроить редкие всенощные дебаты относительно назначения главного ответственного за бюджет в Белом доме, кандидатуру которого считают категорически неприемлемой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Сенаторы от Демократической партии заявили, что собираются затянуть на всю ночь рассмотрение вопроса о номинации Рассела Воута руководителем бюджетных вопросов в Белом доме, чтобы оспаривать его кандидатуру.

"Мы собираемся брать слово в течение 30 часов", – сказал сенатор Брайан Шас, указывая на разрешенное регламентом время дебатов, и добавил, что Воут является „архитектором демонтажа нашего федерального правительства".

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Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что против назначения будут выступать "все 47 демократов", включая двух независимых сенаторов, которые в голосованиях поддерживают демократов.

В последнее время в рядах Демократической партии усилили проявления возмущения кандидатурой Воута, некоторые называют его "самой опасной номинированной кандидатурой", учитывая указы Трампа, ставящие целью заморозить средства, выделение которых уже утвердил Конгресс.

Они критикуют его в частности за связь с так называемым "Проектом 2025" от консервативного Heritage Foundation.

Воут обещает, что администрация будет действовать исключительно согласно букве закона, но продолжает настаивать на своей позиции, что Закон о контроле по удержанию средств, который ограничивает полномочия президента по ограничению использования денег, утвержденных Конгрессом, является неконституционным.

Тем временем левый конгрессмен-демократ хочет объявить Трампу импичмент из-за "низких поступков".

По информации СМИ, в ЦРУ после назначения нового руководства готовят масштабную перезагрузку штата.