Додон обурився затриманням брата за корупційними підозрами і "викликає вогонь" на себе

Експрезидент Молдови і лідер Партії соціалістів Ігор Додон обурився затриманням його брата і назвав це "репресіями", та закликав владу Молдови "боротися з ним, а не з родиною".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Додон підтвердив інформацію про затримання його брата Олександра та заявив, що вважає це "репресіями" з боку чинної влади.

"Раніше влада переслідувала інших членів моєї родини, публічно принижувала мою матір, дружину, брата дружини. Тепер черга дійшла до брата… Це форма терору, яку практикує політична поліція, створена владою PAS", – заявив Додон.

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На його думку, затримання брата було надмірним кроком.

"Він завчасно повідомив прокуратуру про своє повернення, повідомив маршрут, дату і час. Він був готовий прийти у прокуратуру. Але хтось зверху вирішив використовувати терор, а не закон… Якщо ви хочете влаштувати політичні розборки – боріться зі мною, а не з моєю матір’ю, дружиною і братом", – заявив Ігор Додон.

Речниція партії Санду "Дія і солідарність" назвала звинувачення від Додона у політичних репресіях "нісенітницею".

5 лютого стало відомо, що Антикорупційна прокуратура Молдови затримала Александра Додона – брата колишнього президента країни, лідера соціалістів Ігоря Додона – у справі про незаконне збагачення.

Сам Ігор Додон з 2022 року є обвинуваченим у справі про корупцію, державну зраду та незаконне збагачення, в межах якої кілька місяців перебував під арештом.