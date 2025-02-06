Додон возмутился задержанием брата по коррупционным подозрениям и "вызывает огонь" на себя

Экс-президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон возмутился задержанием его брата и назвал это "репрессиями", и призвал власти Молдовы "бороться с ним, а не с семьей".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Додон подтвердил информацию о задержании его брата Александра и заявил, что считает это "репрессиями" со стороны действующей власти.

"Ранее власть преследовала других членов моей семьи, публично унижала мою мать, жену, шурина. Теперь очередь дошла до брата... Это форма террора, которую практикует политическая полиция, созданная властью PAS", – заявил Додон.

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По его мнению, задержание брата было чрезмерным шагом.

"Он заблаговременно уведомил прокуратуру о своем возвращении, сообщил маршрут, дату и время. Он был готов прийти в прокуратуру. Но кто-то сверху решил использовать террор, а не закон... Если вы хотите устроить политические разборки – боритесь со мной, а не с моей матерью, женой и братом", – заявил Игорь Додон.

Представитель партии Санду "Действие и солидарность" назвала обвинения от Додона в политических репрессиях "чушью".

5 февраля стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Молдовы задержала Александра Додона – брата бывшего президента страны, лидера социалистов Игоря Додона – по делу о незаконном обогащении.

Сам Игорь Додон с 2022 года является обвиняемым по делу о коррупции, государственной измене и незаконном обогащении, в рамках которого несколько месяцев находился под арестом.