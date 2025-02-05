У Молдові затримали брата проросійського експрезидента Додона

Антикорупційна прокуратура Молдови затримала Александра Додона – брата колишнього президента країни, лідера соціалістів Ігоря Додона, у справі про незаконне збагачення.

Інформацію підтвердив телеканалу TV8 заступник голови Антикорупційної прокуратури Василе Плеван, повідомляє "Європейська правда"

За словами Плевана, Додон наразі перебуває в ізоляторі Національного антикорупційного центру Молдови і є обвинуваченим у справі про незаконне збагачення.

"Він не з'явився до органу прокуратури, і тоді був виданий наказ про його затримання для висунення звинувачення", – уточнив посадовець, не надавши подальших деталей.

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У пресслужбі Антикорупційної прокуратури Молдови на запит TV8 заявили, що подробиці оголосять завтра, 6 лютого.

За інформацією порталу PulsMedia, Александр Додон фігурує у справі про незаконне збагачення свого брата, і його начебто затримали в аеропорту Кишинева після повернення з Росії.

Нагадаємо, Ігор Додон з 2022 року є обвинуваченим у справі про корупцію, державну зраду та незаконне збагачення, в межах якої кілька місяців перебував під арештом.

Ідеться про так звану справу про "кульок" – що отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "володаря Молдови", олігарха й лідера Демпартії Влада Плахотнюка.

Нещодавно Додон помріяв про "молдовські землі України", які нібито "ділять" деякі політики Європейського Союзу.