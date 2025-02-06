Кількість пасажирів в автобусах з Балтії до Петербурга за 5 років впала у чотири рази

Кількість пасажирів, які послуговуються автобусними рейсами з Таллінна та Риги до російського Санкт-Петербурга, зараз у чотири рази менша, аніж у часи до пандемії коронавірусу, після якої новим фактором стала війна.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це розповів член правління компанії автобусних перевезень Lux Express Інгмар Роос.

Автобуси Lux Express з Таллінна до Петербурга відправляються п'ять разів на день, з Риги – один раз. З лютого 2024 року, коли закрили для автомобільного руху КПП "Івангород", автобуси почали довозити пасажирів до КПП у Нарві, де вони пішки перетинають кордон і сідають на синхронізовані рейси російського перевізника.

Порівняно з часами до пандемії коронавірусу кількість пасажирів на цих рейсах скоротилася у чотири рази. Станом на січень автобуси їздили заповнені приблизно на 40%.

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У компанії зазначають, що попри усі геополітичні обставини попит на поїздки зберігається, оскільки громадянам різних країн з тих чи інших причин буває потрібно їхати у Росію.

За словами Рооса, з кожним роком пасажиропотік зменшується. У 2024 році кількість пасажирів виявилась на 50% меншою, ніж у 2023 році.

Загалом з Естонії до Росії виконують пасажирські рейси п’ять автоперевізників. На додачу до Lux Express, це Ecolines Estonia, що пропонує рейси до Петербурга і Москви, Baltic Shuttle та Anniston, що також їздять з Таллінна до Петербурга, та Presto, що пропонує рейси з Пярну до Петербурга. Усі перевізники мають партнера у Росії, який виконує другу ланку маршруту по території РФ, а естонські компанії довозять пасажирів лише до КПП.

Незважаючи на запровадження посиленого митного контролю на східному кордоні ЄС з Росією, Естонія продовжує реєструвати порушення мандрівниками правил імпорту.

У січні одна з політсил в Естонії ініціювала законопроєкт про закриття кордону з РФ.

Нагадаємо, Фінляндія з кінця листопада 2023 повністю закрила сухопутний кордон з Росією у відмовідь на штучно створену міграційну кризу і поки не має наміру переглядати це рішення.