Число пассажиров в автобусах из Балтии в Петербург за 5 лет упало в четыре раза

Количество пассажиров, которые пользуются автобусными рейсами из Таллинна и Риги в российский Санкт-Петербург, сейчас в четыре раза меньше, чем во времена до пандемии коронавируса, после которой новым фактором стала война.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом рассказал член правления компании автобусных перевозок Lux Express Ингмар Роос.

Автобусы Lux Express из Таллинна в Петербург отправляются пять раз в день, из Риги – один раз. С февраля 2024 года, когда закрыли для автомобильного движения КПП "Ивангород", автобусы начали довозить пассажиров до КПП в Нарве, где они пешком пересекают границу и садятся на синхронизированные рейсы российского перевозчика.

По сравнению со временами до пандемии коронавируса количество пассажиров на этих рейсах сократилось в четыре раза. По состоянию на январь автобусы ездили заполнены примерно на 40%.

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В компании отмечают, что несмотря на все геополитические обстоятельства спрос на поездки сохраняется, поскольку гражданам разных стран по тем или иным причинам бывает нужно ехать в Россию.

По словам Рооса, с каждым годом пассажиропоток уменьшается. В 2024 году количество пассажиров оказалось на 50% меньше, чем в 2023 году.

Всего из Эстонии в Россию выполняют пассажирские рейсы пять автоперевозчиков. В дополнение к Lux Express, это Ecolines Estonia, что предлагает рейсы в Петербург и Москву, Baltic Shuttle и Anniston, что также ездят из Таллинна в Петербург, и Presto, предлагающий рейсы из Пярну в Петербург. Все перевозчики имеют партнера в России, который выполняет второе звено маршрута по территории РФ, а эстонские компании довозят пассажиров только до КПП.

Несмотря на введение усиленного таможенного контроля на восточной границе ЕС с Россией, Эстония продолжает регистрировать нарушения путешественниками правил импорта.

В январе одна из политсил в Эстонии инициировала законопроект о закрытии границы с РФ.

Напомним, Финляндия с конца ноября 2023 года полностью закрыла сухопутную границу с Россией в ответ на искусственно созданный миграционный кризис и пока не намерена пересматривать это решение.