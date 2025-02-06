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В Італії розбився приватний гелікоптер: троє загиблих

Новини — Четвер, 6 лютого 2025, 13:06 — Марія Ємець

В Італії ввечері у середу розбився приватний гелікоптер з трьома людьми на борту, ніхто з них не вижив.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався близько 19 години 5 лютого неподалік від Парми, на півночі країни.

Гелікоптер з двома пілотами і пасажиром на борту з невідомих причин впав майже одразу після зльоту. 

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В аварії загинув 42-річний підприємець Лоренцо Рованьяті, директор однойменної фірми, та двоє пілотів віком 59 і 30 років. 

Розслідування з’ясовує причину нещасного випадку. 

У грудні в Туреччині гелікоптер швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні, всі четверо людей на борту загинули. 

В листопаді у Швеції розбився приватний гелікоптер з двома людьми на борту, вони вижили. 

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Італія інциденти
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