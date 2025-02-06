В Італії розбився приватний гелікоптер: троє загиблих

В Італії ввечері у середу розбився приватний гелікоптер з трьома людьми на борту, ніхто з них не вижив.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався близько 19 години 5 лютого неподалік від Парми, на півночі країни.

Гелікоптер з двома пілотами і пасажиром на борту з невідомих причин впав майже одразу після зльоту.

Реклама:

В аварії загинув 42-річний підприємець Лоренцо Рованьяті, директор однойменної фірми, та двоє пілотів віком 59 і 30 років.

Ris di Parma al lavoro per i rilievi sulla carcassa dell'elicottero precipitato a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. Nell'incidente sono morte tre persone, tra le quali l'imprenditore Lorenzo Rovagnati. pic.twitter.com/qj40eFkPyj – Local Team (@localteamit) February 6, 2025

Розслідування з’ясовує причину нещасного випадку.

У грудні в Туреччині гелікоптер швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні, всі четверо людей на борту загинули.

В листопаді у Швеції розбився приватний гелікоптер з двома людьми на борту, вони вижили.