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В Италии разбился частный вертолет: трое погибших

Новости — Четверг, 6 февраля 2025, 13:06 — Мария Емец

В Италии вечером в среду разбился частный вертолет с тремя людьми на борту, никто из них не выжил.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел около 19:00 5 февраля неподалеку от Пармы, на севере страны.

Вертолет с двумя пилотами и пассажиром на борту по неизвестным причинам упал почти сразу после взлета.

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В аварии погиб 42-летний предприниматель Лоренцо Рованьяти, директор одноименной фирмы, и двое пилотов в возрасте 59 и 30 лет. 

Расследование выясняет причину несчастного случая.

В декабре в Турции вертолет скорой помощи врезался в здание больницы, все четыре человека на борту погибли.

В ноябре в Швеции разбился частный вертолет с двумя людьми на борту, они выжили.

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