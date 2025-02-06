В Италии разбился частный вертолет: трое погибших

В Италии вечером в среду разбился частный вертолет с тремя людьми на борту, никто из них не выжил.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел около 19:00 5 февраля неподалеку от Пармы, на севере страны.

Вертолет с двумя пилотами и пассажиром на борту по неизвестным причинам упал почти сразу после взлета.

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В аварии погиб 42-летний предприниматель Лоренцо Рованьяти, директор одноименной фирмы, и двое пилотов в возрасте 59 и 30 лет.

Ris di Parma al lavoro per i rilievi sulla carcassa dell'elicottero precipitato a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. Nell'incidente sono morte tre persone, tra le quali l'imprenditore Lorenzo Rovagnati. pic.twitter.com/qj40eFkPyj – Local Team (@localteamit) February 6, 2025

Расследование выясняет причину несчастного случая.

В декабре в Турции вертолет скорой помощи врезался в здание больницы, все четыре человека на борту погибли.

В ноябре в Швеции разбился частный вертолет с двумя людьми на борту, они выжили.