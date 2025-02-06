Глава МИД Польши поддержал идею европейского банка для перевооружения

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в Брюсселе, что одной из идей по финансированию Европейским Союзом совместных оборонных проектов является создание банка для перевооружения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Сикорский напомнил, что для мирного времени в ЕС существует Европейский банк реконструкции и развития, который, однако, не имеет в своей миссии оборонной поддержки.

"Сейчас, перед угрозой войны со стороны России, ЕС нуждается в чем-то подобном, но в масштабах сегодняшних вызовов, включая восстановление оборонной промышленности и обороны в Европе", – сказал министр, добавив, что новая инициатива по созданию банка для перевооружения – это идея, которую стоит рассмотреть.

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Он будет действовать по типу Европейского инвестиционного банка, но специализироваться на оборонных инвестициях.

Сикорский, который встретился с журналистами в Брюсселе в четверг, подчеркнул, что ЕС должен укреплять свою обороноспособность, поскольку это его "страховой полис". Однако он добавил, что, как бывший министр обороны, понимает, что оборона является чрезвычайно дорогим делом и что на нее нужно тратить реальные деньги.

Они могут поступать из разных источников, включая увеличение взносов стран-членов, перенаправление существующих средств, например, из политики сплоченности, на усиление обороны Евросоюза, использование средств, которые не были выделены, например, из фонда реконструкции после пандемии COVID-19, или из общих долгов, которые взял на себя ЕС. Новая идея – это вышеупомянутый банк.

"Мне нравится это предложение", – сказал Сикорский, добавив, что если ЕС не активирует хотя бы один из этих источников, он может оказаться в сложной ситуации.

Министр также напомнил, что о совместной обороне Евросоюз говорит еще с 1990-х годов, когда оказался беспомощным перед лицом Балканской войны. "Тогда Соединенные Штаты должны были предложить нам помощь", – сказал Сикорский.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в частном порядке предложила задействовать положение о чрезвычайном положении, чтобы позволить странам увеличить расходы на оборону.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выразил надежду, чтобы в следующем семилетнем бюджете ЕС на оборону было выделено около 100 млрд евро.

Он также говорил, что ЕС нуждается в "большом взрыве" в контексте оборонных расходов и политики, чтобы быть готовым к угрозе со стороны России.