В Испании разоблачили трудовую эксплуатацию более 50 граждан Румынии

Испанские правоохранители своим вмешательством прекратили трудовую эксплуатацию более 50 граждан Румынии, которые приехали в страну на заработки по обманчивым объявлениям и попали фактически в трудовое рабство.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Из трудового рабства во фруктовых садах в Андалусии освободили всего 52 граждан Румынии, приехавших туда работать по заманчивому предложению, которое оказалось обманом.

Злоумышленники, также граждане Румынии, разместили объявления с приглашением на работу во фруктовых садах, обещая бесплатный трансфер, высокую оплату труда и хорошие условия проживания.

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На практике после приезда у работников отобрали все документы, поселили их в нищенских бараках, заявив, что иначе за жилье и трансфер нужно платить за свой счет, и выплачивали мизерные суммы за работу.

Сообщают также о случаях избиения работников, которые пытались оспаривать обращение с ними и попытались жаловаться в государственные органы.

Полиция наконец доехала в хозяйство после того, как один из работников сумел убежать и сообщил о ситуации.

Во время рейда правоохранители уволили 52 работников и задержали шестерых румын-организаторов "бизнеса".

Несколько лет назад в Финляндии разоблачили ряд случаев трудовой эксплуатации иностранцев из Азии, которые приезжали в страну для сбора ягод.

В Португалии выявили случай, когда мужчину держали в трудовом рабстве, вероятно, 17 лет.