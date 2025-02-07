Стефанишина ожидает одобрения перезапуска АРМА в соответствии с требованиями ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассчитывает на одобрение в Верховной Раде согласованного с Еврокомиссией законопроекта о реформе и аудите агентства АРМА.

Об этом она рассказала в пятницу на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", которая проходит в Киеве при содействии немецкого агентства по развитию GIZ, сообщает "Европейская правда".

Говоря о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), она сказала, что правительство внесло полностью согласованный с Европейской комиссией законопроект, который предусматривает перезапуск этого института и проведение аудита.

"Для нас это очень важно, потому что институт был полностью создан на основе европейского регулирования. Я надеюсь, что (профильный) комитет рекомендует законопроект для рассмотрения на следующей сессии. Мы фактически укладываемся во все сроки", – сказала Стефанишина.

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Комментируя перспективы рассмотрения этого законопроекта в парламенте, присутствующий в зале спикер ВРУ Руслан Стефанчук сказал, что мы "не просто ожидаем" одобрения, а "активно работаем над этим".

"На этой пленарной неделе ничего не могу гарантировать... но работа наша точно может иметь и должна иметь активный и правильный финал", – добавил глава ВРУ.

Конференция проходит при содействии немецкого агентства по развитию GIZ и проекта ЕС "Право-Justice". "Европейская правда" является информационным партнером мероприятия.

Стефанишина также подтвердила, что Украина имеет цель открыть в 2025 году все кластеры переговоров с ЕС, и рассказала о временных ожиданиях относительно этого процесса.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ставит целью в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС как минимум два кластера, а максимальной целью являются все кластеры.