Президент Еврокомиссии отреагировала на санкции Трампа против МУС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала на защиту Международного уголовного суда после указа президента США о санкциях против МУС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Фон дер Ляйен высказалась в защиту Международного уголовного суда, хотя и не стала прямо осуждать санкции, введенные решением Дональда Трампа.

The ICC guarantees accountability for international crimes and gives a voice to victims worldwide.



It must be able to freely pursue the fight against global impunity.



Europe will always stand for justice and the respect of international law.

