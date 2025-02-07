Каллас назвала победой европейского единства отсоединение Балтии от энергосистемы РФ

Глава европейской дипломатии, экс-премьер Эстонии назвала победой свободы и европейского единства отсоединение стран Балтии в общей с Россией энергосистеме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Каллас подчеркнула, что после отсоединения Россия больше не сможет использовать энергетику как инструмент шантажа в отношении стран Балтии.

"Литва, Латвия и Эстония завтра навсегда отсоединятся от российской энергосистемы. Россия больше не может использовать энергетику как инструмент шантажа.

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Это победа свободы и европейского единства", – написала она.

Lithuania, Latvia, and Estonia will permanently disconnect from Russia’s power grid tomorrow.



Russia can no longer use energy as a tool of blackmail.



This is a victory for freedom and European unity. – Kaja Kallas (@kajakallas) February 7, 2025

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью до сих пор работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Как сообщалось, в Литве готовы к возможному саботажу во время отключения от энергосистемы РФ. Также к провокациям, инспирированных Кремлем, готовы в Эстонии и в Латвии.