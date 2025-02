Каллас назвала победой европейского единства отсоединение Балтии от энергосистемы РФ

Глава европейской дипломатии, экс-премьер Эстонии назвала победой свободы и европейского единства отсоединение стран Балтии в общей с Россией энергосистеме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Каллас подчеркнула, что после отсоединения Россия больше не сможет использовать энергетику как инструмент шантажа в отношении стран Балтии.

"Литва, Латвия и Эстония завтра навсегда отсоединятся от российской энергосистемы. Россия больше не может использовать энергетику как инструмент шантажа.

Это победа свободы и европейского единства", – написала она.

Lithuania, Latvia, and Estonia will permanently disconnect from Russia’s power grid tomorrow.



Russia can no longer use energy as a tool of blackmail.



This is a victory for freedom and European unity.