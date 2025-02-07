"Троянський кінь" РФ: у Чехії накинулись на главу МЗС Угорщини за візит до опозиції

У Чехії здійнялася хвиля критики на адресу глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який напередодні здійснив неанонсований візит до країни, де зустрівся з лідером найбільшої опозиційної партії ANO Андреєм Бабішем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ČTK.

Під час візиту Сійярто критикував уряд Чехії, заявляючи, що нинішній чеський уряд нібито не вважає хороші угорсько-чеські відносини важливими. Глава уряду Чехії Петр Фіала, своєю чергою, розкритикував Сійярто за його візит.

"Міністр закордонних справ Чехії, безумовно, не відвідує таємно інші країни, щоб критикувати їхні уряди і підтримувати опозицію. Я не вважаю це доречним, і це, безумовно, не є вираженням зусиль, спрямованих на зміцнення добрих відносин", – сказав Фіала в інтерв'ю Deník N.

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"Однак я пишаюся тим, що Чеська Республіка має уряд, який передусім дбає про інтереси Чеської Республіки, а не про інтереси інших країн. І угорський уряд повинен звикнути до цього, навіть якщо вони, очевидно, хотіли б іншого керівництва нашої країни", – додав він.

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, складається враження, що угорський уряд не зацікавлений у добрих відносинах, коли його міністр закордонних справ таємно приїжджає до Чехії і навіть не інформує чеський уряд про свою поїздку.

А віцепрем'єр-міністр Властіміл Валек назвав Сійярто "троянським конем" Росії.

"Кожен може їхати, куди хоче, ми в Шенгені, але це лише підтверджує, що ANO визначила свою зовнішню політику. І неважливо, чи вони їдуть до Москви, чи Москва надсилає їм свого троянського коня", – написав Валек в соцмережі X.

Візит Сійярто відбувся після того, як уряд Чехії приєднався до позову Європейської комісії проти Угорщини через її закон про "захист національного суверенітету".

Чеський та угорський уряди також мають відмінні позиції щодо підтримки України. Угорщина – одна з небагатьох країн НАТО і ЄС, яка зберегла зв'язки з Росією від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.