"Троянский конь" РФ: в Чехии раскритиковали главу МИД Венгрии за визит к оппозиции

В Чехии поднялась волна критики в адрес главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который накануне совершил неанонсированный визит в страну, где встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии ANO Андреем Бабишем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ČTK.

Во время визита Сийярто критиковал правительство Чехии, заявляя, что нынешнее чешское правительство якобы не считает хорошие венгерско-чешские отношения важными. Глава правительства Чехии Петр Фиала в свою очередь раскритиковал Сийярто за его визит.

"Министр иностранных дел Чехии, безусловно, не посещает тайно другие страны, чтобы критиковать их правительства и поддерживать оппозицию. Я не считаю это уместным, и это, безусловно, не является выражением усилий, направленных на укрепление добрых отношений", – сказал Фиала в интервью Deník N.

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"Однако я горжусь тем, что Чешская Республика имеет правительство, которое прежде всего заботится об интересах Чешской Республики, а не об интересах других стран. И венгерское правительство должно привыкнуть к этому, даже если они, очевидно, хотели бы другого руководства нашей страны", – добавил он.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, складывается впечатление, что венгерское правительство не заинтересовано в хороших отношениях, когда его министр иностранных дел тайно приезжает в Чехию и даже не информирует чешское правительство о своей поездке.

А вице-премьер Властимил Валек назвал Сийярто "троянским конем" России.

"Каждый может ехать, куда хочет, мы в Шенгене, но это лишь подтверждает, что ANO определила свою внешнюю политику. И неважно, едут ли они в Москву, или Москва присылает им своего троянского коня", – написал Валек в соцсети X.

Визит Сийярто состоялся после того, как правительство Чехии присоединилось к иску Европейской комиссии против Венгрии из-за ее закона о "защите национального суверенитета".

Чешское и венгерское правительства также имеют отличные позиции по поддержке Украины. Венгрия – одна из немногих стран НАТО и ЕС, которая сохранила связи с Россией с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.