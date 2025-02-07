У Британії судять експідрядника уряду за розголошення інформації про національну безпеку

Колишній британський урядовий підрядник постав у п'ятницю, 7 лютого, перед лондонським судом за звинуваченням у "шкідливому розкритті" інформації про національну безпеку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

42-річного Хуана Джозефа звинувачують у скоєнні двох злочинів відповідно до Закону про державну таємницю в листопаді 2024 року і в січні цього року.

Сторона звинувачення стверджує, що він розголосив інформацію, що стосується безпеки або розвідки, яка була в його розпорядженні в силу його колишньої посади, що завдала шкоди.

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Прокурор Джейн Стенсфілд заявила, що Джозеф "працював у розвідувальному співтоваристві Великої Британії", не вказавши, на яку саме організацію він працював, і не деталізувавши інформацію, окрім того, що вона не мала "нічого спільного з міжнародними відносинами".

"Це інформація, яка, на думку тих, хто володіє нею, може завдати шкоди роботі організацій, що входять до складу розвідувального співтовариства Великої Британії, в яких працював підсудний. Існує також потенційна шкода для окремих осіб", – сказала вона.

Джозеф, який представляв себе сам, заявив про свою невинуватість за двома пунктами обвинувачення.

Наступного разу він постане перед судом Олд Бейлі 14 лютого.

Нагадаємо, торік Королівська прокуратура Великої Британії оголосила звинувачення двом чоловікам у допомозі російській розвідці, зокрема у зв’язку з ймовірним підпалом підприємства, пов'язаного з Україною.

Наприкінці листопада писали, що у Лондонському суді розпочався процес над трьома болгарами, обвинуваченими у шпигунстві на користь Росії. Тоді двоє з них визнали свою вину.