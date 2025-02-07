В Британии судят экс-подрядчика правительства за разглашение информации о национальной безопасности

Бывший британский правительственный подрядчик предстал в пятницу, 7 февраля, перед лондонским судом по обвинению во "вредном раскрытии" информации о национальной безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

42-летнего Хуана Джозефа обвиняют в совершении двух преступлений в соответствии с Законом о государственной тайне в ноябре 2024 года и в январе этого года.

Сторона обвинения утверждает, что он разгласил информацию, касающуюся безопасности или разведки, которая была в его распоряжении в силу его прежней должности, что нанесло ущерб.

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Прокурор Джейн Стэнсфилд заявила, что Джозеф "работал в разведывательном сообществе Великобритании", не указав, на какую именно организацию он работал, и не детализировав информацию, кроме того, что она не имела "ничего общего с международными отношениями".

"Это информация, которая, по мнению тех, кто владеет ею, может нанести ущерб работе организаций, входящих в состав разведывательного сообщества Великобритании, в которых работал подсудимый. Существует также потенциальный вред для отдельных лиц", – сказала она.

Джозеф, который представлял себя сам, заявил о своей невиновности по двум пунктам обвинения.

В следующий раз он предстанет перед судом Олд Бейли 14 февраля.

Напомним, в прошлом году Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения двум мужчинам в помощи российской разведке, в частности в связи с вероятным поджогом предприятия, связанного с Украиной.

В конце ноября писали, что в Лондонском суде начался процесс над тремя болгарами, обвиняемыми в шпионаже в пользу России. Тогда двое из них признали свою вину.