Рютте: Європа та Канада збільшили витрати на оборону на 20% у 2024 році

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що витрати на оборону європейських членів НАТО та Канада зросли на 20% у 2024 році у порівнянні із 2023 роком.

Про це він сказав у відповідь на запит агентства Reuters до НАТО щодо останніх даних про витрати, передає "Європейська правда".

Рютте зазначив, що у НАТО підрахували цифри, дані свідчать про те, що витрати на оборону зростають.

"Фактично, витрати Європи і Канади зросли на 20% у 2024 році, що збільшило загальний обсяг додаткових інвестицій за останні роки з $640 до $700 млрд", – сказав він.

Реклама:

Генсек НАТО додав, що з нетерпінням чекає на зустріч міністрів оборони Альянсу наступного тижня, де вони обговорять те, як краще і більше інвестувати в оборону.

Як відомо, країни-члени НАТО стикаються з новим тиском з боку президента США Дональда Трампа щодо збільшення своїх оборонних витрат, чого він часто вимагав під час свого першого терміну перебування на посаді.

Зокрема нещодавно Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Тоді як деякі держави, як-то країни Балтії та Польщі, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.