Рютте: Европа и Канада увеличили расходы на оборону на 20% в 2024 году

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что расходы на оборону европейских членов НАТО и Канада выросли на 20% в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Об этом он сказал в ответ на запрос агентства Reuters в НАТО относительно последних данных о расходах, передает "Европейская правда".

Рютте отметил, что в НАТО подсчитали цифры, данные свидетельствуют о том, что расходы на оборону растут.

"Фактически расходы Европы и Канады выросли на 20% в 2024 году, что увеличило общий объем дополнительных инвестиций за последние годы с $640 до $700 млрд", – сказал он.

Реклама:

Генсек НАТО добавил, что с нетерпением ждет встречи министров обороны Альянса на следующей неделе, где они обсудят то, как лучше и больше инвестировать в оборону.

Как известно, страны-члены НАТО сталкиваются с новым давлением со стороны президента США Дональда Трампа по увеличению своих оборонных расходов, чего он часто требовал во время своего первого срока пребывания в должности.

В частности, недавно Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Тогда как некоторые государства, такие как страны Балтии и Польши, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону.