У МЗС прокоментували роботу Міжнародного кримінального суду після санкцій США

Міністерство закордонних справ переконане, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) продовжить виконувати свої функції щодо притягнення до відповідальності росіян за скоєні воєнні злочини в Україні, попри запроваджені США санкції.

Про це на брифінгу у п’ятницю, 7 лютого, заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий, передає кореспондент "Європейська правда".

Як відомо, 6 лютого американський президент Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

На питання щодо очікувань МЗС від цих санкцій проти МКС у контексті роботи з російсько-українською війною, Тихий зазначив, що у зовнішньополітичному відомстві переконані – суд "продовжить виконувати важливі функції в кейсі України, а саме притягнення російських злочинців до відповідальності".

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"І Україна продовжує співпрацювати з МКС, щоб ці справи просувалися вперед. Я думаю, що американські рішення не пов’язані з українським контекстом. Ми сподіваємось, що вони не вплинуть на можливість суду досягти справедливості та правосуддя для жертв російської агресії", – зазначив він.

Варто зауважити, що у МКС заявили, що продовжать роботу після рішення Трампа запровадити санкції проти співробітників суду. Водночас суд засудив таке рішення американського президента.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала на захист Міжнародного кримінального суду після указу Трампа.