В МИД прокомментировали работу Международного уголовного суда после санкций США

Министерство иностранных дел убеждено, что Международный уголовный суд (МУС) продолжит выполнять свои функции по привлечению к ответственности россиян за совершенные военные преступления в Украине, несмотря на введенные США санкции.

Об этом на брифинге в пятницу, 7 февраля, заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, передает корреспондент "Европейская правда".

Как известно, 6 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На вопрос об ожиданиях МИД от этих санкций против МУС в контексте работы с российско-украинской войной, Тихий отметил, что во внешнеполитическом ведомстве убеждены: суд "продолжит выполнять важные функции в кейсе Украины, а именно привлечение российских преступников к ответственности".

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"И Украина продолжает сотрудничать с МУС, чтобы эти дела продвигались вперед. Я думаю, что американские решения не связаны с украинским контекстом. Мы надеемся, что они не повлияют на возможность суда достичь справедливости и правосудия для жертв российской агрессии", – отметил он.

Стоит заметить, что в МУС заявили, что продолжат работу после решения Трампа ввести санкции против сотрудников суда. В то же время суд осудил такое решение американского президента.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встала на защиту Международного уголовного суда после указа Трампа.