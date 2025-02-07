Ліпавський: Чехія та США узгодили спільну позицію щодо Росії, Китаю та Близького Сходу
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія та США мають спільну позицію щодо Близького Сходу, російської агресії та китайської експансії.
Про це він сказав після зустрічі з головою комітету у закордонних справах Палати представників Браяном Мастом у Вашингтоні, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".
Як зазначається, окрім зустрічі із Мастом, Ліпавський також зустрівся із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, якого він охарактеризував як лідера сильної зовнішньої політики США.
"Ми говорили про необхідність стримування Росії та необхідність для України зайняти сильну позицію в мирних переговорах", – сказав він.
Після зустрічі із головою комітету у закордонних справах Палати представників, Ліпавський зазначив, що Чехія та Сполучені Штати мають спільну позицію щодо Близького Сходу, агресії Росії та китайської експансії.
"США потрібні союзники, і Європі вони теж потрібні. Але ми повинні бути жорсткішими. Чеський уряд витрачає 2% ВВП на оборону, і ми готові робити більше", – додав Ліпавський.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.
На початку лютого прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що вважає цілком реальним збільшити витрати на оборону з нинішніх 2% ВВП до 3% в наступні чотири роки, якщо в уряді залишиться чинна коаліція.