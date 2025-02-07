Липавский: Чехия и США согласовали общую позицию по России, Китаю и Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чехия и США имеют общую позицию по Ближнему Востоку, российской агрессии и китайской экспансии.

Об этом он сказал после встречи с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайаном Мастом в Вашингтоне, передает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, кроме встречи с Мастом, Липавский также встретился с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, которого он охарактеризовал как лидера сильной внешней политики США.

"Мы говорили о необходимости сдерживания России и необходимости для Украины занять сильную позицию в мирных переговорах", – сказал он.

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После встречи с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей, Липавский отметил, что Чехия и Соединенные Штаты имеют общую позицию по Ближнему Востоку, агрессии России и китайской экспансии.

"США нужны союзники, и Европе они тоже нужны. Но мы должны быть более жесткими. Чешское правительство тратит 2% ВВП на оборону, и мы готовы делать больше", – добавил Липавский.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

В начале февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что считает вполне реальным увеличить расходы на оборону с нынешних 2% ВВП до 3% в следующие четыре года, если в правительстве останется действующая коалиция.