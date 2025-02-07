Президент Польщі відреагував на затримання свого колишнього речника

Президент Польщі Анджей Дуда попросив голову своєї канцелярії не залучати ексречника Блажея Спихальського до діяльності, яка призвела б до того, що він представлятиме президента, поки прокуратура не покаже, які рішення вона насправді має намір прийняти у його справі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Агенти Центрального антикорупційного бюро затримали в четвер колишнього прессекретаря президента Анджея Дуди Блажея Спихальського, який з 2021 року є громадським радником президента.

Пізніше прокуратура оголосила, що йому та його дружині були висунуті звинувачення в корупції, звинувачення, пов'язані з використанням фальшивих документів, і звинувачення в шахрайстві в рамках розслідування порушень в діяльності університету Collegium Humanum, школи менеджменту.

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Відповідаючи на запитання про цю справу на пресконференції в п'ятницю, президент підкреслив, що здивований тим, що виникла така ситуація. "Я розумію, що прокуратура здійснює свою діяльність і провела слухання, міністр дав пояснення", – сказав Дуда.

Президент звернув увагу на те, що Спихальський наразі має статус його громадського радника і виконує цю функцію безоплатно. "І таким чином він пов'язаний лише з канцелярією президента", – додав він.

Дуда підкреслив, що чекає, як прокуратура розслідуватиме цю справу і які подальші рішення вона прийме. "Поки що я вирішив вчора попросити голову канцелярії Малгожату Папроцьку не залучати Блажея Спихальського до будь-яких заходів, які б якимось чином призвели до того, що він представлятиме президента республіки або на будь-яких церемоніях, або на будь-яких заходах до подальшого з'ясування цієї справи, до того часу, поки прокуратура не покаже, які рішення вона насправді має намір прийняти", – зазначив Дуда.

У прокуратурі пояснили, що затримання Спихальського було виправдане необхідністю протистояти іншим підозрюваним. Наразі загалом 58 підозрюваним висунули звинувачення за всіма напрямками розслідування.

Після надання пояснень прокурор застосував до Спихальського та його дружини наступні запобіжні заходи у вигляді майнової поруки у розмірі 100 тисяч злотих і 40 тисяч злотих відповідно, поліцейського нагляду і заборони контактувати з певними особами.

Справа Collegium Humanum стосується порушень у недержавному університеті.

У цій справі торік співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох викладачок одного з університетів Одеси, які за хабар хотіли отримати фальшиві документи про закінчення навчання для понад 60 студентів варшавського Collegium Humanum. Також у цій справі затримували мера Вроцлава.

Приватний університет був заснований у 2018 році у Варшаві. Він пропонував термінові курси, на яких можна було отримати диплом MBA. Такі дипломи дозволяють, серед іншого, претендувати на посади в наглядових радах державних компаній.