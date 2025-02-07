Президент Польши отреагировал на задержание своего бывшего спикера

Президент Польши Анджей Дуда попросил главу своей канцелярии не привлекать экс-спикера Блажея Спихальского к деятельности, которая привела бы к тому, что он будет представлять президента, пока прокуратура не покажет, какие решения она на самом деле намерена принять по его делу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Агенты Центрального антикоррупционного бюро задержали в четверг бывшего пресс-секретаря президента Анджея Дуды Блажея Спихальского, который с 2021 года является общественным советником президента.

Позже прокуратура объявила, что ему и его жене были выдвинуты обвинения в коррупции, обвинения, связанные с использованием фальшивых документов, и обвинения в мошенничестве в рамках расследования нарушений в деятельности университета Collegium Humanum, школы менеджмента.

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Отвечая на вопрос об этом деле на пресс-конференции в пятницу, президент подчеркнул, что удивлен тем, что возникла такая ситуация. "Я понимаю, что прокуратура осуществляет свою деятельность и провела слушания, министр дал объяснения", – сказал Дуда.

Президент обратил внимание на то, что Спихальский сейчас имеет статус его общественного советника и выполняет эту функцию бесплатно. "И таким образом он связан только с канцелярией президента", – добавил он.

Дуда подчеркнул, что ждет, как прокуратура будет расследовать это дело и какие дальнейшие решения она примет. "Пока что я решил вчера попросить главу канцелярии Малгожату Папроцку не привлекать Блажея Спихальского к любым мероприятиям, которые бы каким-то образом привели к тому, что он будет представлять президента республики или на любых церемониях, или на любых мероприятиях до дальнейшего выяснения этого дела, до того времени, пока прокуратура не покажет, какие решения она на самом деле намерена принять", – отметил Дуда.

В прокуратуре пояснили, что задержание Спихальского было оправдано необходимостью противостоять другим подозреваемым. Сейчас в целом 58 подозреваемым предъявлено обвинение по всем направлениям расследования.

После предоставления объяснений прокурор применил к Спихальскому и его жене следующие меры пресечения в виде имущественного поручительства в размере 100 тысяч злотых и 40 тысяч злотых соответственно, полицейского надзора и запрета контактировать с определенными лицами.

Дело Collegium Humanum касается нарушений в негосударственном университете.

По этому делу в прошлом году сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех преподавательниц одного из университетов Одессы, которые за взятку хотели получить фальшивые документы об окончании обучения для более 60 студентов варшавского Collegium Humanum. Также по этому делу задерживали мэра Вроцлава.

Частный университет был основан в 2018 году в Варшаве. Он предлагал срочные курсы, на которых можно было получить диплом MBA. Такие дипломы позволяют, среди прочего, претендовать на должности в наблюдательных советах государственных компаний.