Німецькі "Зелені" сумніваються в можливій коаліції з консерваторами Мерца

Кандидат у канцлери від німецьких "Зелених" Роберт Габек натякнув, що його партія може не погодитись увійти в коаліцію з консервативним блоком ХДС/ХСС після виборів 23 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

На передвиборчому заході в п'ятницю, 7 лютого, в місті Фленсбург на півночі Німеччини Габек поставив під сумнів можливість створення коаліції між "Зеленими" та консерваторами.

За словами Габека, з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом стало "складніше" працювати після того, як він пішов на співпрацю з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" в Бундестазі.

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"Якщо це повториться, буде важко знайти спільну мову на цій основі", – додав політик.

Така позиція може спричинити проблеми для Мерца, оскільки за певних післявиборчих сценаріїв йому можуть знадобитися "Зелені" для формування більшості.

Поточні опитування показують, що його правоцентристський блок набирає близько 30%, чого недостатньо для формування одноосібної більшості.

Зазначимо, що підтримка блоку Мерца не постраждала від його рішення ініціювати резолюцію з вимогою посилити міграційну політику, що була ухвалена в парламенті завдяки підтримці депутатів "АдН".

Цей крок водночас викликав шквал критики з боку інших партій і хвилю вуличних протестів у Німеччині, оскільки він порушив давнє табу на будь-яку співпрацю з ультраправими політичними силами.

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.