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Німецькі "Зелені" сумніваються в можливій коаліції з консерваторами Мерца

Новини — П'ятниця, 7 лютого 2025, 21:05 — Олег Павлюк

Кандидат у канцлери від німецьких "Зелених" Роберт Габек натякнув, що його партія може не погодитись увійти в коаліцію з консервативним блоком ХДС/ХСС після виборів 23 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

На передвиборчому заході в п'ятницю, 7 лютого, в місті Фленсбург на півночі Німеччини Габек поставив під сумнів можливість створення коаліції між "Зеленими" та консерваторами.

За словами Габека, з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом стало "складніше" працювати після того, як він пішов на співпрацю з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" в Бундестазі.

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"Якщо це повториться, буде важко знайти спільну мову на цій основі", – додав політик.

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Така позиція може спричинити проблеми для Мерца, оскільки за певних післявиборчих сценаріїв йому можуть знадобитися "Зелені" для формування більшості.

Поточні опитування показують, що його правоцентристський блок набирає близько 30%, чого недостатньо для формування одноосібної більшості.

Зазначимо, що підтримка блоку Мерца не постраждала від його рішення ініціювати резолюцію з вимогою посилити міграційну політику, що була ухвалена в парламенті завдяки підтримці депутатів "АдН".

Цей крок водночас викликав шквал критики з боку інших партій і хвилю вуличних протестів у Німеччині, оскільки він порушив давнє табу на будь-яку співпрацю з ультраправими політичними силами.

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.

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Німеччина
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