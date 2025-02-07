Немецкие "Зеленые" сомневаются в возможной коалиции с консерваторами Мерца

Кандидат в канцлеры от немецких "Зеленых" Роберт Габек намекнул, что его партия может не согласиться войти в коалицию с консервативным блоком ХДС/ХСС после выборов 23 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

На предвыборном мероприятии в пятницу, 7 февраля, в городе Фленсбург на севере Германии Габек поставил под сомнение возможность создания коалиции между "Зелеными" и консерваторами.

По словам Габека, с лидером ХДС Фридрихом Мерцом стало "сложнее" работать после того, как он пошел на сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии" в Бундестаге.

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"Если это повторится, будет трудно найти общий язык на этой основе", – добавил политик.

Такая позиция может вызвать проблемы для Мерца, поскольку при определенных послевыборных сценариях ему могут понадобиться "Зеленые" для формирования большинства.

Текущие опросы показывают, что его правоцентристский блок набирает около 30%, чего недостаточно для формирования единоличного большинства.

Отметим, что поддержка блока Мерца не пострадала от его решения инициировать резолюцию с требованием ужесточить миграционную политику, которая была принята в парламенте благодаря поддержке депутатов "АдГ".

Этот шаг одновременно вызвал шквал критики со стороны других партий и волну уличных протестов в Германии, поскольку он нарушил давнее табу на любое сотрудничество с ультраправыми политическими силами.

Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.