Шольц сподівається на співпрацю з Трампом, а не на конфронтацію через торгові тарифи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розраховує на співпрацю із американським президентом Дональдом Трампом, а не конфронтацію на тлі його погроз запровадити тарифи проти Європейського Союзу.

Про це він сказав у інтерв’ю RND, передає "Європейська правда".

У Шольца запитали, чи можуть "каральні" тарифи, які запроваджує Трамп проти інших країн, спровокувати торговельну війну і, як наслідок, – глобальну економічну кризу.

"Світова економіка потребує менше торгових бар'єрів, а не більше. Глобалізація створила значний рівень процвітання в усьому світі", – сказав Шольц.

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Він зазначив, що Німеччина з її високоефективною експортною галуззю отримує вигоду від цього. На його думку, так має залишатися і надалі.

"Саме тому я прагну до того, щоб ми в Європейському Союзі трималися разом і давали зрозуміти, що ЄС з його 450 млн мешканців є сильним і здатним до дій", – акцентував німецький канцлер.

На уточнююче питання, чи буде погрожувати ЄС Трампу тарифами у відповідь, Шольц заявив, що він розраховує на співпрацю, а не на конфронтацію.

"Наша рука простягнута, тому що тарифи нікому не вигідні. Якщо США все ж таки вдадуться до таких кроків, Єврокомісія зможе відреагувати протягом кількох годин", – підсумував він.

Минулого тижня Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти ЄС, посилаючись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній і його великий торговий дефіцит у торгівлі товарами.

Він не надав подробиць про те, коли будуть прийняті ці заходи і чи зможе блок домовитися про відстрочку, як це зробили Канада і Мексика. Міністри торгівлі ЄС зустрілися у вівторок у Варшаві, щоб обговорити його погрози.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас раніше наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Після цього ЗМІ повідомляли, що ЄС може вдарити по Кремнієвій долині заходами у відповідь через механізм, який в Брюсселі дехто називає "базукою".

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив заяву Трампа щодо того, що торгівля з Європою є "звірством", стверджуючи, що США мають "величезне" позитивне сальдо в торгівлі послугами з Європою.

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