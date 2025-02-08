Шольц надеется на сотрудничество с Трампом, а не на конфронтацию из-за торговых тарифов

Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает на сотрудничество с американским президентом Дональдом Трампом, а не конфронтацию на фоне его угроз ввести тарифы против Европейского Союза.

Об этом он сказал в интервью RND, передает "Европейская правда".

У Шольца спросили, могут ли "карательные" тарифы, которые вводит Трамп против других стран, спровоцировать торговую войну и, как следствие, – глобальный экономический кризис.

"Мировая экономика требует меньше торговых барьеров, а не больше. Глобализация создала значительный уровень процветания во всем мире", – сказал Шольц.

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Он отметил, что Германия с ее высокоэффективной экспортной отраслью получает выгоду от этого. По его мнению, так должно оставаться и в дальнейшем.

"Именно поэтому я стремлюсь к тому, чтобы мы в Европейском Союзе держались вместе и давали понять, что ЕС с его 450 млн жителей является сильным и способным к действиям", – акцентировал немецкий канцлер.

На уточняющий вопрос, будет ли угрожать ЕС Трампу ответными тарифами, Шольц заявил, что он рассчитывает на сотрудничество, а не на конфронтацию.

"Наша рука протянута, потому что тарифы никому не выгодны. Если США все же прибегнут к таким шагам, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов", – подытожил он.

На прошлой неделе Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против ЕС, ссылаясь на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его большой торговый дефицит в торговле товарами.

Он не предоставил подробностей о том, когда будут приняты эти меры и сможет ли блок договориться об отсрочке, как это сделали Канада и Мексика. Министры торговли ЕС встретились во вторник в Варшаве, чтобы обсудить его угрозы.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее подчеркнула, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

После этого СМИ сообщали, что ЕС может ударить по Кремниевой долине ответными мерами через механизм, который в Брюсселе некоторые называют "базукой".

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг заявление Трампа о том, что торговля с Европой является "зверством", утверждая, что США имеют "огромное" положительное сальдо в торговле услугами с Европой.

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