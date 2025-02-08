Прем'єр Швеції: Заяви про саботаж у Балтійському морі мають бути обґрунтованими

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що твердження щодо актів саботажу щодо інфраструктури в Балтійському морі мають бути обґрунтованими.

Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністреркою Латвії Евікою Сілінею, відповідаючи на запитання журналістів про розслідування інцидентів у Балтійському морі, яке не дало чітких результатів, цитує латвійське видання Delfi, пише "Європейська правда".

Шведський прем'єр наголосив, що не можна голослівно говорити про саботаж, і такі звинувачення мають бути обґрунтовані. Однак, з іншого боку, до подібних інцидентів не можна ставитися легковажно, зауважив він.

"Ми не віримо в простий збіг, коли кількість подібних інцидентів у Балтійському морі раптово збільшується", – наголосив він.

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Крістерссон зазначив, що швидка і рішуча реакція на інциденти в Балтійському морі сама по собі є сигналом, що "ми це так просто не залишимо",

"Ми вживатимемо контрзаходів. Зараз ми в більшій безпеці, ніж раніше, але у нас є вагомі причини збільшити нашу присутність [у Балтійському морі], посилити спостереження", – зауважив Крістерссон та наголосив, що судна, які створюють ці проблеми, повинні розуміти, що буде зроблено все можливе для запобігання таким інцидентам.

Зі свого боку прем'єр-міністерка Латвії зазначила, що спроби пошкодження інфраструктури в Балтійському морі триватимуть доти, доки Росія веде агресивну політику.

Вона нагадала, що на рівні НАТО та Об'єднаних сил реагування ухвалено рішення не допускати подібних інцидентів. Проте, за словами прем'єрки, ризики існують.

Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

31 січня норвезька поліція заарештувала норвезьке судно з російським екіпажем за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією.

3 лютого Швеція відпустила судно Vezhen, підозрюване у пошкодженні латвійського підводного оптоволоконного кабелю та заявила, що розслідування довело: пошкодження кабелю не було диверсією.