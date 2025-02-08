Премьер Швеции: Заявления о саботаже в Балтийском море должны быть обоснованными

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что утверждения об актах саботажа в отношении инфраструктуры в Балтийском море должны быть обоснованными.

Об этом он сказал после встречи с премьер-министр Латвии Эвикой Силиней, отвечая на вопрос журналистов о расследовании инцидентов в Балтийском море, которое не дало четких результатов, цитирует латвийское издание Delfi, пишет "Европейская правда".

Шведский премьер подчеркнул, что нельзя голословно говорить о саботаже, и такие обвинения должны быть обоснованы. Однако, с другой стороны, к подобным инцидентам нельзя относиться легкомысленно, отметил он.

"Мы не верим в простое совпадение, когда количество подобных инцидентов в Балтийском море внезапно увеличивается", – подчеркнул он.

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Кристерссон отметил, что быстрая и решительная реакция на инциденты в Балтийском море сама по себе является сигналом, что "мы это так просто не оставим",

"Мы будем принимать контрмеры. Сейчас мы в большей безопасности, чем раньше, но у нас есть веские причины увеличить наше присутствие [в Балтийском море], усилить наблюдение", – отметил Кристерссон и подчеркнул, что суда, которые создают эти проблемы, должны понимать, что будет сделано все возможное для предотвращения таких инцидентов.

Со своей стороны премьер-министр Латвии отметила, что попытки повреждения инфраструктуры в Балтийском море будут продолжаться до тех пор, пока Россия ведет агрессивную политику.

Она напомнила, что на уровне НАТО и Объединенных сил реагирования принято решение не допускать подобных инцидентов. Однако, по словам премьера, риски существуют.

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования относительно возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

31 января норвежская полиция арестовала норвежское судно с российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.

3 февраля Швеция отпустила судно Vezhen, подозреваемое в повреждении латвийского подводного оптоволоконного кабеля и заявила, что расследование доказало: повреждение кабеля не было диверсией.