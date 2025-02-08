Премьер Литвы: отсоединение от энергосистемы РФ укрепляет нашу энергетическую безопасность

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил убеждение, что отсоединение трех стран Балтии от энергосистемы РФ укрепляет энергетическую безопасность и обеспечивает стабильность.

Об этом литовский премьер написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Палуцкаса, "более сильное и устойчивое энергетическое будущее теперь в наших руках".

"Сегодня утром Литва вместе с Латвией и Эстонией сделала большой шаг к энергетической независимости, отключившись от электросети, которая контролируется Россией. Этот шаг укрепляет нашу энергетическую безопасность, углубляет интеграцию с Европой и обеспечивает стабильные и надежные поставки электроэнергии", – подчеркнул он.

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Как известно, 8 февраля Эстония, Латвия и Литва официально отсоединились от энергосистемы России.

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работали в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.