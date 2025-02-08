Шольц знову критикує Трампа за ідею про зброю для України в обмін на корисні копалини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову розкритикував озвучену президентом США Дональдом Трампом ідею пов'язати надання Україні військової допомоги з доступом до корисних копалин країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецький канцлер сказав у інтерв’ю RND.

За словами Шольца, така вимога "була б дуже егоїстичною, дуже егоцентричною".

"Україна зазнає нападу, і (Німеччина) допомагає їй, не очікуючи, що згодом за це заплатять. Такою має бути позиція кожного", – підкреслив він.

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Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Схожа ідея входить до пунктів "плану перемоги", презентованого минулого року президентом Володимиром Зеленським – йшлося про пропозицію для ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.

Шольц і раніше критикував озвучені президентом Трампом наміри.