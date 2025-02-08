Шольц снова критикует Трампа за идею об оружии для Украины в обмен на полезные ископаемые

Канцлер Германии Олаф Шольц снова раскритиковал озвученную президентом США Дональдом Трампом идею связать предоставление Украине военной помощи с доступом к полезным ископаемым страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий канцлер сказал в интервью RND.

По словам Шольца, такое требование "было бы очень эгоистичным, очень эгоцентричным".

"Украина подвергается нападению, и (Германия) помогает ей, не ожидая, что впоследствии за это заплатят. Такой должна быть позиция каждого", – подчеркнул он.

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Напомним, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Похожая идея входит в пункты "плана победы", презентованного в прошлом году президентом Владимиром Зеленским – речь шла о предложении для ЕС и США заключить соглашения об инвестициях в добычу урана, титана и лития.

Шольц и ранее критиковал озвученные президентом Трампом намерения.