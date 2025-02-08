Канада прагне зміцнення торговельних зв'язків з ЄС на тлі тарифних погроз Трампа

Канада хоче поглибити свої економічні зв'язки з ЄС і підтримувати глобальні торговельні правила в умовах, коли президент США Дональд Трамп погрожує запровадженням мит.

Про це в інтерв’ю Reuters заявила міністерка торгівлі Канади Мері Ин, повідомляє "Європейська правда".

ЄС і Канада з 2017 року уклали угоду про вільну торгівлю, завдяки якій двостороння торгівля зросла на 65 %, а 2021 року буде створено сировинне партнерство.

У суботу канадська міністерка проводила зустріч з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шевчовичем, а до того – з генеральним директором Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала в Женеві.

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"Торгові угоди – це одне, і ми бачимо справді хороші цифри, але що ще ми можемо зробити, щоб допомогти канадському бізнесу увійти в будь-яку з 27 країн-членів... і що ще ми можемо зробити для того ж самого в Канаді", – сказала представниця уряду Канади.

За її словами, в центрі уваги ЄС будуть найважливіші мінерали та малі підприємства. ЄС, зокрема, прагне налагодити партнерські відносини для отримання металів, що мають ключове значення для енергетичного переходу – кобальту, літію та нікелю, – щоб знизити свою залежність від Китаю.

Канада також прагне диверсифікувати свій експорт і в 2018 році поставила перед собою мету збільшити експорт за межі США на 50 % до 2025 року.

Мері Ин сказала, що країна перебуває на шляху до досягнення або перевищення цієї мети.

Вона також додала, що Канада може оскаржити дії США в СОТ, Трамп запровадить мира.

"Ми розглянемо всі варіанти, доступні Канаді, тому що Канада – країна, яка вірить у торговельну систему, засновану на правилах", – резюмувала міністерка.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, а ці держави відреагували своїми тарифами у відповідь на мита Трампа.

Також Трамп пригрозив обкласти додатковими митами товари з ЄС.

Однак після розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо Трамп на 30 днів відклав запровадження мит.