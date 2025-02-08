Канада стремится к укреплению торговых связей с ЕС на фоне тарифных угроз Трампа

Канада хочет углубить свои экономические связи с ЕС и поддерживать глобальные торговые правила в условиях, когда президент США Дональд Трамп угрожает введением пошлин.

Об этом в интервью Reuters заявила министр торговли Канады Мэри Ин, сообщает "Европейская правда".

ЕС и Канада с 2017 года заключили соглашение о свободной торговле, благодаря которому двусторонняя торговля выросла на 65%, а в 2021 году будет создано сырьевое партнерство.

В субботу канадский министр проводила встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем, а до того – с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в Женеве.

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"Торговые соглашения – это одно, и мы видим действительно хорошие цифры, но что еще мы можем сделать, чтобы помочь канадскому бизнесу войти в любую из 27 стран-членов... и что еще мы можем сделать для того же самого в Канаде", – сказала представительница правительства Канады.

По ее словам, в центре внимания ЕС будут важнейшие минералы и малые предприятия. ЕС, в частности, стремится наладить партнерские отношения для получения металлов, имеющих ключевое значение для энергетического перехода – кобальта, лития и никеля, – чтобы снизить свою зависимость от Китая.

Канада также стремится диверсифицировать свой экспорт и в 2018 году поставила перед собой цель увеличить экспорт за пределы США на 50 % к 2025 году.

Мэри Ын сказала, что страна находится на пути к достижению или превышению этой цели.

Она также добавила, что Канада может обжаловать действия США в ВТО, Трамп введет мира.

"Мы рассмотрим все варианты, доступные Канаде, потому что Канада – страна, которая верит в торговую систему, основанную на правилах", – резюмировала министр.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, а эти государства отреагировали своими тарифами в ответ на пошлины Трампа.

Также Трамп пригрозил обложить дополнительными пошлинами товары из ЕС.

Однако после разговора с премьером Канады Джастином Трюдо Трамп на 30 дней отложил введение пошлин.